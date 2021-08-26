Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.
У 2022 році для святкування у 2022 році 8 березня та Дня Конституції України документом рекомендовано керівникам підприємств, установ та організацій, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю, перенести у 2022 році робочі дні:
- з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;
- понеділка 27 червня на суботу 2 липня.
Отже, українці відпочиватимуть чотири вихідних поспіль з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня.
При цьому спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначає Національний банк України.
- Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що центри вакцинації мають працювати постійно, зокрема й у вихідні та у святкові дні.