У четвер, 26 серпня, Кабінет Міністрів схвалив розпорядження "Про перенесення робочих днів у 2022 році". З нагоди 8 березня та Дня Конституції українці отримають по чотири вихідних поспіль.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

У 2022 році для святкування у 2022 році 8 березня та Дня Конституції України документом рекомендовано керівникам підприємств, установ та організацій, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю, перенести у 2022 році робочі дні:

з понеділка 7 березня на суботу 12 березня;

понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Отже, українці відпочиватимуть чотири вихідних поспіль з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня.

При цьому спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначає Національний банк України.