Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні схвалив Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери, згідно з якою всі її послуги будуть доступні в онлайн-режимі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми, нарешті, повністю відійдемо від багатогодинних черг, бюрократії та тонн паперових документів. На порталі “Дія” буде створена єдина система соціальної сфери, щоб громадяни могли онлайн отримати всі соціальні послуги, які надаються державою”, – сказав під час засідання прем’єр міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це дасть можливість знати, кому саме призначаються різні види соціальної допомоги.

Представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан уточнив, що основними завданнями стратегії є:

– підвищення ефективності соціального захисту громадян;

– удосконалення системи управління фінансовими ресурсами соціальної сфери;

– автоматизація управління та контролю в соціальній сфері;

– технологічний розвиток інформаційних ресурсів соціальної сфери із використанням інноваційних технологій.