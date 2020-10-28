Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Ми, нарешті, повністю відійдемо від багатогодинних черг, бюрократії та тонн паперових документів. На порталі “Дія” буде створена єдина система соціальної сфери, щоб громадяни могли онлайн отримати всі соціальні послуги, які надаються державою”, – сказав під час засідання прем’єр міністр Денис Шмигаль.
За його словами, це дасть можливість знати, кому саме призначаються різні види соціальної допомоги.
Представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан уточнив, що основними завданнями стратегії є:
– підвищення ефективності соціального захисту громадян;
– удосконалення системи управління фінансовими ресурсами соціальної сфери;
– автоматизація управління та контролю в соціальній сфері;
– технологічний розвиток інформаційних ресурсів соціальної сфери із використанням інноваційних технологій.
- У вересні повідомлялося, що в мобільному застосунку “Дія” з’явиться електронне свідоцтво про народження дітей у віці до 14 років.
- Національний банк України дозволив відкривати банківський рахунок з ID-картою у застосунку “Дія”.