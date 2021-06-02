Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.
Відтак, середня вартість палива “Нафтогазом” розраховується з урахуванням витрат на зовнішнє логістичне забезпечення та інших витрат, передбачених зовнішньоекономічним договором у сумі 27 доларів за тонну.
Приблизні розрахунки свідчать про те, що середня гуртова ціна може збільшитися на 55 копійок за літр для бензину та на 61 копійку для дизельного палива.
Водночас граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива залишили незмінними. Наразі для дизпалива вони становлять не вище 7 грн/л і бензину – не вище 5 грн/л.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів вніс зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року щодо заходів стабілізації цін на деякі товари та встановив з 15 травня граничні націнки на паливо на період дії карантину.
В Україні великі автозаправні мережі почали призупиняти реалізацію деяких видів пального через запровадження Кабінетом Міністрів граничних торговельних надбавок (націнок) на паливо на період дії карантину.
У Мінекономіки пояснили, що постанова Кабміну передбачає регулювання цін, тобто встановлення максимальної торговельної надбавки на бензин марок А-92, А-95 і дизельне паливо. Ціни на “преміальне” пальне АЗС можуть встановлювати самостійно.
- У травні 2019 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував мережі ОККО, WOG та SOCAR на 77 млн гривень за антиконкурентні узгоджені дії на ринку світлих нафтопродуктів.