У середу, 2 червня, Кабінет Міністрів вніс зміни до Методики визначення середньої гуртової ціни на бензин і дизельне паливо. Від цієї ціни АЗС можуть встановлювати свої надбавки.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Відтак, середня вартість палива “Нафтогазом” розраховується з урахуванням витрат на зовнішнє логістичне забезпечення та інших витрат, передбачених зовнішньоекономічним договором у сумі 27 доларів за тонну.

Приблизні розрахунки свідчать про те, що середня гуртова ціна може збільшитися на 55 копійок за літр для бензину та на 61 копійку для дизельного палива.

Водночас граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива залишили незмінними. Наразі для дизпалива вони становлять не вище 7 грн/л і бензину – не вище 5 грн/л.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів вніс зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року щодо заходів стабілізації цін на деякі товари та встановив з 15 травня граничні націнки на паливо на період дії карантину.

В Україні великі автозаправні мережі почали призупиняти реалізацію деяких видів пального через запровадження Кабінетом Міністрів граничних торговельних надбавок (націнок) на паливо на період дії карантину.

У Мінекономіки пояснили, що постанова Кабміну передбачає регулювання цін, тобто встановлення максимальної торговельної надбавки на бензин марок А-92, А-95 і дизельне паливо. Ціни на “преміальне” пальне АЗС можуть встановлювати самостійно.