Кабінет міністрів України затвердив законопроєкт про Національне антикорупційне бюро України, який припиняє повноваження Артема Ситника як директора НАБУ.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.

“Двома своїми рішеннями Конституційний Суд України визнав неконституційним указ про призначення Ситника директором НАБУ та положення закону про НАБУ в частині участі Президента у доборі і призначенні директора НАБУ. Перед урядом стояло завдання прогалину у законі закрити та врегулювати питання статусу НАБУ і його директора”, – написав Малюська.

За його словами, першим підходом до бар’єру став законопроект №4437 – у ньому уряд (задля уникнення будь-яких сумнівів у легітимності директора НАБУ) запропонував на рівні закону надати Ситнику повноваження директора НАБУ до обрання нового директора за новою процедурою.

“На жаль, №4437 не отримав підтримки у Парламенті. Водночас проблема “дірки” у законодавстві та статусі НАБУ залишилися і її закриття – одна з умов співробітництва з МВФ. Тому уряд зробив другий підхід – новий законопроект, який надає НАБУ статусу органу виконавчої влади та нову процедуру обрання директора НАБУ. Також окремою нормою законопроекту вказано, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ”, – пояснив міністр.

Так, Малюська зауважив, що якщо привести до ладу статус НАБУ як інституції можна лише шляхом скорочення строку роботи Ситника, то таку опцію не варто відкидати.

“Тим паче, що у незалежності та неупередженості Гізо Углави як в.о. здається ніхто не сумнівається. Дискусія навколо змісту законопроектів продовжуватиметься і надалі, але вже – у парламенті”, – додав Малюська.