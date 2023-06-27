Кабмін підтримав оголошення догани Кличку, Попку та головам кількох держадміністрацій через укриття

Сьогодні, 27 червня, Кабінет міністрів України підтримав оголошення догани міському голові Києва Віталію Кличку, начальнику Київської МВА Сергію Попку та головам кількох районних державних адміністрацій у столиці на тлі ситуації щодо укриттів.

Джерело: міністр Кабміну Олег Немчінов

За його словами, уряд також підтримав проєкти розпоряджень президента України про звільнення низки голів районних державних адміністрацій у кількох регіонах через укриття.

Відтак, під час засідання уряд ухвалив проєкт свого розпорядження про притягнення до дисциплінарної відповідальності, тобто оголошення догани:

главі Київської міської державної адміністрації та меру столиці Віталію Кличку;

начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку;

голові Голосіївської районної державної адміністрації в Києві Садовому;

голові Оболонської районної держадміністрації в Києві Фесику;

голові Печерської районної держадміністрації в Києві Кондрашовій;

голові Солом’янської районної держадміністрації в Києві Чечотці;

першому заступнику голови Дарницької районної державної адміністрації в Києві Калашнику, який тимчасово виконує обов’язки голови;

першому заступнику голови Шевченківської районної держадміністрації в Києві Поповцеву, в.о. голови.

Водночас Кабмін погодив проєкти рішень президента Володимира Зеленського про відставку:

голови Житомирської районної державної адміністрації на Житомирщині Олександра Хомича;

голови Білоцерківської районної держадміністрації Київської області Людмили Мерзлюк;

голови Конотопської районної держадміністрації Сумської області Тетяни Сизон;

голови Деснянської районної держадміністрації в Києві Дмитра Ратнікова;

голови Святошинської районної держадміністрації в Києві Сергія Павловського.

Також підтримано проєкти розпоряджень про увільнення від тимчасового виконання обов’язків:

голови Дніпровської районної держадміністрації в столиці Павла Бабія;

голови Подільської районної держадміністрації в столиці Сергія Коваленка.

Крім цього, 27 червня уряд погодив звільнення Олександра Грибана з посади заступника міністра економіки України, призначення Людмили Сугак заступницею міністра юстиції з питань європейської інтеграції та Мовчана Руслана Володимировича першим заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.