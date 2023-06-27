Кабмін підтримав оголошення догани Кличку, Попку та головам кількох держадміністрацій через укриття

Джерело: міністр Кабміну Олег Немчінов
За його словами, уряд також підтримав проєкти розпоряджень президента України про звільнення низки голів районних державних адміністрацій у кількох регіонах через укриття.
Відтак, під час засідання уряд ухвалив проєкт свого розпорядження про притягнення до дисциплінарної відповідальності, тобто оголошення догани:
- главі Київської міської державної адміністрації та меру столиці Віталію Кличку;
- начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку;
- голові Голосіївської районної державної адміністрації в Києві Садовому;
- голові Оболонської районної держадміністрації в Києві Фесику;
- голові Печерської районної держадміністрації в Києві Кондрашовій;
- голові Солом’янської районної держадміністрації в Києві Чечотці;
- першому заступнику голови Дарницької районної державної адміністрації в Києві Калашнику, який тимчасово виконує обов’язки голови;
- першому заступнику голови Шевченківської районної держадміністрації в Києві Поповцеву, в.о. голови.
Водночас Кабмін погодив проєкти рішень президента Володимира Зеленського про відставку:
- голови Житомирської районної державної адміністрації на Житомирщині Олександра Хомича;
- голови Білоцерківської районної держадміністрації Київської області Людмили Мерзлюк;
- голови Конотопської районної держадміністрації Сумської області Тетяни Сизон;
- голови Деснянської районної держадміністрації в Києві Дмитра Ратнікова;
- голови Святошинської районної держадміністрації в Києві Сергія Павловського.
Також підтримано проєкти розпоряджень про увільнення від тимчасового виконання обов’язків:
- голови Дніпровської районної держадміністрації в столиці Павла Бабія;
- голови Подільської районної держадміністрації в столиці Сергія Коваленка.
Крім цього, 27 червня уряд погодив звільнення Олександра Грибана з посади заступника міністра економіки України, призначення Людмили Сугак заступницею міністра юстиції з питань європейської інтеграції та Мовчана Руслана Володимировича першим заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.
- Рятувальники, поліцейські та представники місцевих органів виконавчої влади станом на 5 червня перевірили 50 195 укриттів. З них 32% виявилися зачиненими або непридатними до використання.
- Президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарання та жорстку реакцію на трагедію, яка сталася 1 червня під час масованої атаки РФ по Києву, коли троє осіб загинули, так і не потрапивши в укриття через те, що воно було зачинене.
- Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, коментуючи повідомлення про закрите укриття під час ракетної атаки по Києву 1 червня, заявив, що завдання щодо підготовки, облаштування та перевірки роботи укриттів ставилося неодноразово, і невиконання цього завдання наразі розслідують СБУ, прокуратура та Нацполіція.