Прийняття законопроєкту дозволить застосувати досвід у сфері регулювання обігу препаратів на основі канабісу. Документ передбачає:

встановлення жорсткого контролю над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів;

ліцензування господарської діяльності з культивування сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей;

дозвіл діяльності з культивування сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних, промислових цілей, в науковій та науково-технічній діяльності;

ведення електронного реєстру обліку переміщення сортів рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей чи вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів на всіх етапах обігу.

Кожна партія та одиниця фасованої продукції буде зобов’язана отримати маркування з унікальним штрих-кодом. Відпускати подібні препарати можна буде виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань.

У МОЗ очікують, що Верховна Рада підтримає проєкт закону. Міністерство додає, що медичний канабіс здатен запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування. За попередніми висновками, подібні ліки здатні позитивно впливати на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Гантінгтона і синдрому Туретта, захворювань травного тракту, хронічного болю невропатичного походження, сприяти налагодженню сну тощо.

Медичний канабіс є ефективним у випадку психічних патологій, що виникають внаслідок вживання психоактивних речовин зі стимулюючою дією на організм людини. Ще препарати застосовують в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Завданням медичного канабісу також є полегшення болі, зокрема для пацієнтів з ВІЛ.

Зазначимо, що медичний канабіс містить речовину канабідіол, яка не є психоактивною речовиною. Її активно використовують у харчових продуктах, декоративній косметиці. Крім того, її можна придбати цілком легально, наприклад, у вигляді олії. Натомість наркотичною речовиною є тетрагідроканабінол (ТГК), але вона не використовується при створенні ліків на основі медичного канабісу.