У Кабінеті Міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільника Дениса Монастирського. Голова МВС прямував до однієї з "гарячих точок" бойових дій в Україні.

Про це повідомив голова Кабінету міністрів Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, внаслідок падіння гелікоптера зафіксовано щонайменше 18 загиблих. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін, держсекретар міністерства Юрій Лубкович.

“Велика втрата для урядової команди та всієї держави. Мої щирі співчуття родинам усіх загиблих. Доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії”, — йдеться в повідомленні Шмигаля.

Зауважимо, що виконувачем обов’язків міністра МВС відтепер має стати один з його заступників. Згідно з законом, кандидатуру нового міністра повинен внести в Раду премʼєр-міністр, а парламент проголосувати за це рішення.

Крім того, в Офісі Президента попросили усіх свідків події в Броварах оперативно звернутися в поліцію: “Це допоможе в з‘ясуванні обставин трагедії”, — додав заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Також за інформацією ОП трагедія сталася під час польоту керівництва Міністерства внутрішніх справ в одну з гарячих точок бойових дій України.