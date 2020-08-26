Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні підвищив посадові оклади (тарифні ставки) бюджетникам.

Про це повідомив народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко, який відвідує засідання Уряду.

Відповідне рішення було прийнято у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати з 4 723 грн до 5000 грн з 1 вересня.

Посадовий оклад (тарифна ставка) 1 розряду відтепер становитиме 2225 грн.

2 тарифного розряду – 2425 гривень;

3 тарифного розряду – 2626 гривень;

4 тарифного розряду – 2826 гривень;

5 тарифного розряду – 3026 гривень;

6 тарифного розряду – 3226 гривень;

7 тарифного розряду – 3427 гривень;

8 тарифного розряду – 3649 гривень;

9 тарифного розряду – 3849 гривень;

10 тарифного розряду – 4050 гривень;

11 тарифного розряду – 4383 гривні;

12 тарифного розряду – 4717 гривень;

13 тарифного розряду – 5051 гривня;

14 тарифного розряду – 5385 гривень;

15 тарифного розряду – 5741 гривня;

16 тарифного розряду – 6208 гривень;

17 тарифного розряду – 6675 гривень;

18 тарифного розряду – 7142 гривні;

19 тарифного розряду – 7610 гривень;

20 тарифного розряду – 8099 гривень;

21 тарифного розряду – 8566 гривень;

22 тарифного розряду – 9034 гривні;

23 тарифного розряду – 9501 гривня;

24 тарифного розряду – 9701 гривня;

25 тарифного розряду – 10 035 гривень.