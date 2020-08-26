Про це повідомив народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко, який відвідує засідання Уряду.
Відповідне рішення було прийнято у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати з 4 723 грн до 5000 грн з 1 вересня.
Посадовий оклад (тарифна ставка) 1 розряду відтепер становитиме 2225 грн.
- 2 тарифного розряду – 2425 гривень;
- 3 тарифного розряду – 2626 гривень;
- 4 тарифного розряду – 2826 гривень;
- 5 тарифного розряду – 3026 гривень;
- 6 тарифного розряду – 3226 гривень;
- 7 тарифного розряду – 3427 гривень;
- 8 тарифного розряду – 3649 гривень;
- 9 тарифного розряду – 3849 гривень;
- 10 тарифного розряду – 4050 гривень;
- 11 тарифного розряду – 4383 гривні;
- 12 тарифного розряду – 4717 гривень;
- 13 тарифного розряду – 5051 гривня;
- 14 тарифного розряду – 5385 гривень;
- 15 тарифного розряду – 5741 гривня;
- 16 тарифного розряду – 6208 гривень;
- 17 тарифного розряду – 6675 гривень;
- 18 тарифного розряду – 7142 гривні;
- 19 тарифного розряду – 7610 гривень;
- 20 тарифного розряду – 8099 гривень;
- 21 тарифного розряду – 8566 гривень;
- 22 тарифного розряду – 9034 гривні;
- 23 тарифного розряду – 9501 гривня;
- 24 тарифного розряду – 9701 гривня;
- 25 тарифного розряду – 10 035 гривень.
- Верховна Рада України проголосувала за підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня до 5000 гривень.