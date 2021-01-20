У середу, 20 січня, Кабінет Міністрів України затвердив тарифну сітку, згідно з якою посадові оклади працівників бюджетної сфери розраховуватимуться за новою схемою.

Відповідну постанову Уряд затвердив на черговому засіданні, інформують #Букви.

Посадові оклади (тарифні ставки) бюджетників з 1 січня 2021 року розраховуються з розміру окладу працівника 1 тарифного розряду — 2 670 грн, з 1 грудня 2021 року — 2 893 грн.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”.

Наразі посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду становить 2 225 гривень. Отже, у 2021 ріці він зросте на 30%. Спочатку очікується збільшення посадового окладу бюджетників на 20%, а з 1 грудня 2021 року – ще на 8,4%.

У пояснювальній записці зазначається, що з 1 вересня 2020 року співвідношення між посадовим окладом працівника 1-го тарифного розряду (2 225 грн) і мінімальною заробітною платою (5 000 грн) складає 44,5%.

“З метою недопущення збільшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника 1-го тарифного розряду і розміром мінімальної заробітної плати у 2021 році (з 01.01.2021 – 6 000 грн, з 01.12.2021 – 6 500 грн), розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, на основі якого обчислюються посадові оклади за всіма тарифними розрядами ЄТС, потребує пропорційного перегляду”, – йдеться в документі.