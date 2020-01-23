Про це розповів сьогодні на прес-конференції міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

“Я сподіваюся, що протягом одного-двох років ми зможемо довести до ладу великий проєкт по запуску Єдиного реєстру українців, який буде верифіковано та який буде наповнюватися одночасно з багатьох реєстрів. А зараз у нас кожен реєстр живе своїм життям”, – зазначив Дубілет.

“Сподіваюся, що вже наступного року ми зможемо щодня відповідати на запитання, скільки ж людей проживає в Україні”, – додав міністр.

Варто зазначити, що сьогодні Дубілет презентував результати попереднього перепису населення. Згідно з ними, населення України становить 37,289 млн людей, однак це тільки ті, хто фізично перебуває в країні. При цьому, населення Києва становить 3,7 мільйона жителів.

Пробний перепис проводився лише на підконтрольних владі України територіях.

Дубілет уточнив, що отримані дані планується в подальшому розподілити по окремих населених пунктах, за статтю та віком на рівні регіонів, за офіційними доходами.

“Цими даними ми будемо оперувати неофіційно”, – заявив він.

(На відео – з 15:00)