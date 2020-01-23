Про це розповів сьогодні на прес-конференції міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.
“Я сподіваюся, що протягом одного-двох років ми зможемо довести до ладу великий проєкт по запуску Єдиного реєстру українців, який буде верифіковано та який буде наповнюватися одночасно з багатьох реєстрів. А зараз у нас кожен реєстр живе своїм життям”, – зазначив Дубілет.
“Сподіваюся, що вже наступного року ми зможемо щодня відповідати на запитання, скільки ж людей проживає в Україні”, – додав міністр.
Варто зазначити, що сьогодні Дубілет презентував результати попереднього перепису населення. Згідно з ними, населення України становить 37,289 млн людей, однак це тільки ті, хто фізично перебуває в країні. При цьому, населення Києва становить 3,7 мільйона жителів.
Пробний перепис проводився лише на підконтрольних владі України територіях.
Дубілет уточнив, що отримані дані планується в подальшому розподілити по окремих населених пунктах, за статтю та віком на рівні регіонів, за офіційними доходами.
“Цими даними ми будемо оперувати неофіційно”, – заявив він.
(На відео – з 15:00)
- Раніше повідомлялося, що уряд розглядає можливість проведення перепису населення у 2020 році за допомогою спеціальних онлайн-інструментів.
- Під час запланованого перепису населення у 2020 році українців попросять відповісти на 13 запитань.
- Український центр суспільних даних (UCSD) та Аналітичний центр CEDOS виступили проти ініціативи уряду щодо проведення електронного перепису населення.