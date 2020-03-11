На сьогоднішньому засіданні Уряду планується розглянути питання спеціальних заходів в країні в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”, посилаючись на власні джерела.

Зокрема, планується розглянути питання щодо заборони проведення масових заходів і введення карантину в навчальних закладах.

“Відбудеться засідання уряду, на якому буде прийнято рішення щодо застосування обмежень. Вони стосуватимуться карантину в навчальних закладах – школах, університетах, ін.”, – розповів інсайдер.

Передбачається, що карантин буде оголошено на загальнонаціональному рівні. Наступні рішення будуть прийматися на рівні місцевої влади.

Також Кабмін планує ввести загальнонаціональне обмеження у вигляді заборони на проведення спортивних змагань та інших масових заходів.