У середу, 11 серпня, Кабінет Міністрів затвердив програму будівництва загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7. Її оператором буде Концерн РРТ.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація цієї програми передбачає залучення кредиту на 490 млн гривень під державні гарантії, покриття якого відбуватиметься коштом доходів Концерну РРТ.

Мультиплекс МХ-7 передбачає встановлення 158 цифрових передавачів для трансляції до 12 телеканалів у стандарті DVB-T2 (MPEG-4), 3 каналів суспільного радіо, а також створення головної станції.

Його створення пояснюють гібридною війною, що ведеться проти України зі сторони Росії.

“Для забезпечення інформаційної безпеки, інтересів суспільства, протидії зовнішньому негативному інформаційному впливу та з метою поширення об’єктивної інформації існує нагальна потреба у побудові державного сегмента системи цифрового телемовлення”, – йдеться у пояснювальній записці.

Передбачається, що мультиплекс MX-7 буде покривати не менше ніж 90% території України, зокрема й прикордонних регіонів.

Для отримання телевізійного сигналу користувачам знадобляться антени та цифрові тюнери. Проєкт планують завершити до вересня 2022 року. Доступ до контенту буде безплатним.

Як повідомлялося раніше, Україна побудує мультиплекс за 490 млн гривень, аби забезпечити покриття цифровим мовленням 95% території. Транслюватимуть 10-12 телеканалів, зокрема, комерційні.