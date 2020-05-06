Про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Зі сторони Кабміну і МОЗ всі алгоритми і процедури будуть додатково розтлумачені. Але всі ми розуміємо, що кількість місць в транспорті треба збільшувати з 11 травня, для того, щоб забезпечити людям можливість добиратись до роботи”, – сказав він.
Шмигаль зазначив, що відповідальність за це питання нестиме також місцева влада.
“Адже громадський транспорт, особливо у великих містах – це ризик сотен нових хворих. І тут треба діяти так само поступово і дивитись на питання безпеки. Кожен міський голова несе особисту відповідальність в кожному місті і за роботу громадського транспорту”, – додав він.
- На першому етапі ослаблення карантинних заходів у Києві наземний громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі як мінімум до 22 травня. Метро ж відкриють не відразу і лише за рішенням Уряду.