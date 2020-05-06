Кабінет міністрів України з 11 травня планує збільшити ліміт на перевезення громадян в громадському транспорті.

Про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Зі сторони Кабміну і МОЗ всі алгоритми і процедури будуть додатково розтлумачені. Але всі ми розуміємо, що кількість місць в транспорті треба збільшувати з 11 травня, для того, щоб забезпечити людям можливість добиратись до роботи”, – сказав він.

Шмигаль зазначив, що відповідальність за це питання нестиме також місцева влада.

“Адже громадський транспорт, особливо у великих містах – це ризик сотен нових хворих. І тут треба діяти так само поступово і дивитись на питання безпеки. Кожен міський голова несе особисту відповідальність в кожному місті і за роботу громадського транспорту”, – додав він.