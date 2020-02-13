Про це вона написав у Telegram-каналі.
Таким чином, до сервісу check.gov.ua підключені наступні держоргани, що надають зазначені послуги:
- Сервісні центри МВС (водійські посвідчення, довідка про несудимість);
- Міграційна служба (паспорти закордонні паспорти);
- РАГСи (всі послуги, пов’язані зі шлюбом та народженням);
- ЦНАП (послуги Міграційної служби та РАГСів);
- Послуги в обласних державних адміністраціях (ліцензії, виписки).
Дубілет пояснив, що тепер українці, яким надаватимуть одну з цих послуг, зможуть оплатити її через свій інтернет-банк або мобільний додаток банку. Після цього на місці потрібно буде надати лише дату і номер квитанції, навіть в електронному вигляді.
Це дозволить українцям заощадити час, а також не потрібно буде платити комісію тому банку, з яким уклала контракт та чи інша держустанова.
На даний момент працівники всіх держорганів вже отримали необхідні інструкції з цього приводу, але, якщо комусь відмовлять у праві самостійно оплатити послуги, міністр радить дзвонити на гарячу лінію 1545.
“До сервісу Сheck підключено три банки, на стадії підключення ще 10”, – резюмував Дубілет.
- У вересні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував повну цифровізацію країни в 2020 році.
- Раніше міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив, що повна діджіталізація документообігу між держорганами займе 1-2 роки.