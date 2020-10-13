Кабмін подвоїв виплати військовим і медикам, задіяним у боротьбі з COVID-19

Про це повідомив нардеп від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі.
За даними нардепа, виплати медикам і військовим збільшать вдвічі.
“Цифри “2701125,3” і “2249861” замінять “4680183,3” та “4228919”, зазначено в постанові”, – написав Гончаренко.
- 13 жовтня уряд погодив ряд змін до постанови від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. Відтак дію адаптивного карантину було продовжено до 31 грудня поточного року.
- Також Кабмін рекомендував відправити школярів на канікули з 15 жовтня. Рекомендація про введення осінніх канікул аргументована масовими спалахами коронавірусу серед учнів, педагогів та персоналу шкільних закладів. Учням рекомендують залишатися вдома та мінімізувати контакти з великими групами людей.