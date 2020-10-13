Кабмін подвоїв виплати військовим і медикам, задіяним у боротьбі з COVID-19

У вівторок, 13 жовтня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про збільшення заробітної плати військовослужбовцям, медичним та іншим працівникам, які безпосередньо задіяні в заходах з ліквідації коронавірусу. Фінансування надійде з Фонду COVID-19.