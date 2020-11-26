Таке рішення уряд прийняв у ході сьогоднішнього позачергового засідання.

“Щойно Уряд на позачерговому засіданні схвалив допрацьований документ. Ми провели багато спільної роботи та консультацій із народними депутатами. Врахували більшість з наданих пропозицій, виходячи з пріоритетності видатків, наявних можливостей ресурсної частини бюджету і стану національної економіки. Ключовий аспект — це те, що бюджет залишається збалансованим та реалістичним до виконання. Наступного року ми очікуємо зростання економіки, що дасть змогу нам продовжити збільшення видатків на медицину, освіту та оборону”, – заявив прем’єр Денис Шмигаль.

У допрацьованому проєкті Держбюджету-2021 доходи передбачено в сумі 1 трлн 92 млрд грн. Видатки — у сумі 1 трлн 328 млрд грн.

“Також знайшли можливість зменшити дефіцит щодо ВВП з 6% до 5,5%. У бюджеті-2020 дефіцит був на рівні 7,5%. Тобто, на 2021 рік пропонуємо збалансований бюджет, в якому не передбачається збільшення податків для бізнесу й водночас покращується фінансування і соціальної сфери, і медицини, і надати підтримку підприємцям, які постраждали від пандемії. Цей бюджет залишається бюджетом можливостей для розвитку і для промисловості, і для малого та середнього бізнесу”, – резюмував Шмигаль.