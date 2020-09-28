Про це у Facebook повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.
“Погодити призначення: Коваленко Анни Миколаївни – головою Чернігівської обласної державної адміністрації”, – написав він.
Крім того, уряд прийняв рішення звільнити Валерія Жалдака з посади заступника міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції. Він став першим заступником голови Кіровоградської ОДА.
Також повідомляється, що Володимира Купрія звільнили з посади першого заступника голови Національного агентства України з питань державної служби.
- Раніше повідомлялося, що голова Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрій Прокопенко заявив про свою відставку. Причиною такого рішення він назвав втрату впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради.