Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні погодив кандидатуру Анни Коваленко на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Про це у Facebook повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.

“Погодити призначення: Коваленко Анни Миколаївни – головою Чернігівської обласної державної адміністрації”, – написав він.

Крім того, уряд прийняв рішення звільнити Валерія Жалдака з посади заступника міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції. Він став першим заступником голови Кіровоградської ОДА.

Також повідомляється, що Володимира Купрія звільнили з посади першого заступника голови Національного агентства України з питань державної служби.