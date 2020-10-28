Про це повідомив народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко в своєму Telegram-каналі.

“Рябікіна Павла Борисовича (гендиректора аеропорту “Бориспіль”) погоджено на призначення головою Митниці”, – йдеться в повідомленні.

Що відомо про Павла Рябікіна

Рябікін — український топменеджер, юрист, політик та дипломат.

Навчався у КНУ імені Тараса Шевченка на факультеті міжнародних відносин та міжнародного права. Там же закінчив аспірантуру.

З 1989 року працював юристом, потім адвокатом та юрисконсультом.

З травня 2005 по серпень 2006 року був заступником міністра транспорту та зв’язку України.

У 2009-2010 роках працював надзвичайним та повноважним послом України у Данії. У 2014-2015 роках обіймав посаду заступника голови КМДА.

Рябікін був народним депутатом України 3-го, 4-го та 7-го скликань: двічі безпартійним, один раз – від партії “УДАР”.

З 23 березня 2017 року він працює генеральним директором міжнародного аеропорту “Бориспіль”.