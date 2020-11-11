Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні погодив призначення нових голів обласних адміністрації Одеської, Миколаївської та Сумської областей.

Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Зокрема, Уряд погодив призначення кандидатур Сергія Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА, Віталія Кіма – очільника Миколаївської ОДА, Василя Хому – глави Сумської ОДА.

Крім того, Кабмін погодив указ президента Володимира Зеленського про звільнення голови Миколаївської ОДА Миколи Стадніка.

Зазначимо, що Кім був волонтером партії “Слуга народу” на парламентських виборах. Гриневецький був главою Одеської ОДА протягом 1998-2005 років. А Хома був заступником глави Харківської ОДА за часів Михайла Добкіна та Ігоря Балути.