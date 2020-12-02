Про це повідомив представник Верховної Ради в Уряді Василь Мокан.
“Погодити проєкт Указу Президента України щодо звільнення Гусєва Юрія Веніаміновича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (у зв’язку з переходом на іншу роботу)” – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що за інформацією джерел #Букв, Гусєва цього тижня мають призначити головою “Укроборонпрому”.
Раніше Гусєва також розглядали як кандидата на посаду міністра оборони, але нинішній голова відомства має добрі стосунки з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Гусєв очолює Херсонську область з 2019 року. До цього працював у Міноборони та Нацагентстві інвестицій та управління нацпроєктами під керівництвом Владислава Каськіва.
- Нагадаємо, також Гусєв намагався потрапити до парламенту під №41 від партії Зеленського.
- Раніше #Букви розповідали про корупційні скандали, пов’язані з Гусєвим.