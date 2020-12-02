Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні погодив звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник Верховної Ради в Уряді Василь Мокан.

“Погодити проєкт Указу Президента України щодо звільнення Гусєва Юрія Веніаміновича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (у зв’язку з переходом на іншу роботу)” – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що за інформацією джерел #Букв, Гусєва цього тижня мають призначити головою “Укроборонпрому”.

Раніше Гусєва також розглядали як кандидата на посаду міністра оборони, але нинішній голова відомства має добрі стосунки з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Гусєв очолює Херсонську область з 2019 року. До цього працював у Міноборони та Нацагентстві інвестицій та управління нацпроєктами під керівництвом Владислава Каськіва.