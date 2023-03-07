Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначено, що підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Наголошено, що обов’язкова евакуація здійснюватиметься у супроводі одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

Крім того, додається, що діти, які опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них – на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається, оскільки йдеться про її життя.

“Обов’язок держави – оберігати життя і здоров’я дитини. Прийняте сьогодні рішення має спонукати батьків більш зважено підходити до питання евакуації їхніх дітей. Якщо дорослі не спроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава”, – прокоментувала рішення Ірина Верещук.

Нині під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.

Нагадаємо, що міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що, попри інтенсивні бої у Бахмуті, у місті залишається декілька тисяч мешканців, серед яких – щонайменше 38 дітей.