Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.
Пропозиції Кабмін протягом місяця внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Українська сторона готує санкції з урахуванням рішень Ради ЄС від 2 жовтня і 6 листопада 2020 року про запровадження обмежувальних заходів щодо фізичних осіб, причетних до фальсифікації виборів президента Білорусі минулого року, а також щодо осіб, які причетні до порушення декларації про права людини, залякувань, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур.
Згідно з матеріалами до засідання уряду, пропозиції щодо санкцій внесуть “з метою захисту національних інтересів України”.
Перелік осіб, які можуть потрапити під санкції, не додається.
Санкції планується запровадити терміном на три роки (може йтися про: накладення заборони на в’їзд в Україну; заборону на володіння рухомим і нерухомим майном, іншими активами в Україні).
- На початку червня Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка пропонувала Євросоюзу запровадити жорсткі санкції проти Білорусі за примусову посадку літака Ryanair у Мінську і затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.
- 21 червня Європейський союз запровадив нові санкції проти білоруських посадовців. Обмежувальні заходи застосовані до членів родини невизнаного президента Олександра Лукашенка, російського олігарха Михайла Гуцерієва та інших. У списку санкцій опинилися 78 фізичних та 8 юридичних осіб. Серед них 7 фізичних і 1 юридична особа, що пов’язані з примусовою і незаконною посадкою в Мінську літака Ryanair, який прямував з Атен до Вільнюса з опозиційним журналістом Романом Протасевичем на борту. Серед осіб, що потрапили під санкції — середній син Олександра Лукашенка Дмитро та дружина старшого сина Олександра Лукашенка Лілія.
- Сполучені Штати Америки також запровадили санкції проти низки державних органів та посадовців Білорусі.
- 24 червня Європейський Союз запровадив секторальні економічні санкції проти Білорусі, які обмежать доступ країни до фінансів та експорту.