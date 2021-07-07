Кабінет Міністрів України погодив пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій до фізичних осіб у Республіці Білорусь.

Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.

Пропозиції Кабмін протягом місяця внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Українська сторона готує санкції з урахуванням рішень Ради ЄС від 2 жовтня і 6 листопада 2020 року про запровадження обмежувальних заходів щодо фізичних осіб, причетних до фальсифікації виборів президента Білорусі минулого року, а також щодо осіб, які причетні до порушення декларації про права людини, залякувань, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур.

Згідно з матеріалами до засідання уряду, пропозиції щодо санкцій внесуть “з метою захисту національних інтересів України”.

Перелік осіб, які можуть потрапити під санкції, не додається.

Санкції планується запровадити терміном на три роки (може йтися про: накладення заборони на в’їзд в Україну; заборону на володіння рухомим і нерухомим майном, іншими активами в Україні).