5 листопада Кабмін погодив проєкт змін до державного оборонного замовлення (ДОЗ) щодо таємної закупівлі знятих з експлуатації в країнах НАТО САУ "Дана-М2". Рішення ухвалили без кворуму в Уряді.

Про це у своєму блозі повідомив нардеп від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко.

Зазначається, що Кабмін скерував ДОЗ на розгляд комітету Нацбезпеки. Рішення було ухвалено після засідання Ради Національної безпеки і оборони, під час якого вкотре було акцентовано на необхідності “розвитку сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО”.

Однак 18 жовтня цього року комітет Нацбезпеки Верховної Ради відмовився погоджувати Міністру оборони Тарану зміни в ДОЗ на 2020 рік. За даними нардепа, ці зміни фактично стосувалися корупції заступника Тарана пана Миронюка на 15 млн доларів США при купівлі САУ “Дана-М2”.

Без погодження парламентського комітету затвердити чи змінити ДОЗ неможливо. Адже комітет має повноваження парламентського контролю на підставі закону “Про державне оборонне замовлення”.

Однак міністру оборони потрібно було терміново змінити ДОЗ, оскільки контракт на закупівлю САУ “Дана-М2” вже давно укладено з ДК “Укрспецекспорт”. Нардеп зазначив, що це теж є порушенням законодавства про оборонні закупівлі та експортний контроль.

“Для купівель озброєнь коштом державного бюджету мають бути відповідні підстави в ДОЗ. Укладання зовнішньоекономічного контракту на постачання озброєнь можливо виключно за наявності сертифіката кінцевого споживача (СКС). Міністр оборони Таран, за відсутності підстав в ДОЗ, не має права надавати ДК “Укрспецекспорт” СКС, а державна компанія відповідно укладати зовнішньоекономічний контракт”, – сказав Гончаренко.

У Міноборони зазначили, що закупівля САУ “Дана-М2” лише планується. Україна хоче закупити модернізовану модель цієї артилерійської установки.

“Закупівля DANA-М2 надає можливість доукомплектувати та переозброїти артилерійські підрозділи сучасними зразками артилерійського озброєння й інтегрувати їх у єдину систему управління та керування вогнем артилерії, що прийнята на озброєння Збройних Сил України та підвищити їхні бойові та маневрені можливості”, – повідомили у відомстві.

“Дана-М2” – колісна самохідна гаубиця, із гарматою калібру 152 мм. Розроблена в 1970-х роках в колишній Чехословаччині. Дальність стрільби “Дана-М2” снарядом DN1CZ становить 25,5 км, а звичайним пострілом від Д-20 – до 18,2 км. За цим параметром Dana M2 випереджає можливості САУ 2С3 “Акація”, яка звичайним снарядом від Д-20 стріляє на 17,1 км, а активно-реактивним на 20,4 км.