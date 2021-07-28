Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Водночас Кабмін погодив призначення В’ячеслава Чауса на посаду очільника Чернігівської ОДА.

Під час представлення Чаус розповів, що народився й виріс у Чернігові. Протягом останніх шести років він працював у компанії “Укргазвидобування” спершу на посаді директора за напрямом, а потім заступником генерального директора.

Нагадаємо, Анну Коваленко президент Зеленський представив головою Чернігівської ОДА 15 жовтня у Качанівці.

За даними ЗМІ, Хомчак і Коваленко зустрічалися пів року. Головнокомандувач ЗСУ був раніше одружений і розлучився в 1993 році, для Коваленко це офіційно перший шлюб. Вікова різниця між подружжям становить 24 роки.

Як сповіщалося, 27 липня речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров під час брифінгу повідомив, що Руслан Хомчак буде звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ. Він обіймав цю посаду з 21 травня 2019 року. На місце Хомчака було призначено Валерія Залужного — командувача оперативного командування “Північ”.