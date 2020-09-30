Кабінет Міністрів України не планує знову обмежувати в'їзд іноземців до нашої країни.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“У планах Уряду станом на зараз немає наміру вводити чергове обмеження на в’їзд іноземців до України”, – наголосив Кулеба.

Попередню заборону, що діяла до 28 вересня, міністр назвав “форс-мажорним рішенням”.

“Я дуже радий тому, що введення обмеження на в’їзд іноземців не встигло перетворитися на традицію. Це було форс-мажорне рішення, яке ми були змушені прийняти для захисту здоров’я громадян та стримування поширення пандемії. Я особисто виступаю за те, щоб навіть в умовах пандемії можливість для подорожей зберігалася, щоб в Україну могли в’їжджати іноземці з дотриманням певних базових правил”, – заявив Кулеба.

(На відео – з 12:20)

Як відомо, наприкінці серпня Кабмін ввів заборону на в’їзд іноземців до України (винятки були передбачені для окремих категорій громадян). Заборона діяла з 28 серпня по 28 вересня.

28 вересня Кабінет Міністрів змінив правила в’їзду іноземців до України на період дії карантину. Зокрема, забороняється перетинати держкордон іноземцям та особам без громадянства без поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, виданого страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною страховою компанією, що має представництво в Україні. Даний поліс повинен покривати витрати, пов’язані з лікуванням коронавірусу COVID-19 й обсервацією.

Серед винятків – іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України; особи, визнані біженцями; особи, які потребують додаткового захисту; працівники дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні і члени їхніх сімей; військовослужбовці (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасників програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах щодо підготовки підрозділів Збройних сил України.

Крім того, без поліса страхування іноземцям та особам без громадянства забороняється перетинати пункти в’їзду на тимчасово окуповані території.

Самоізоляції підлягають особи, які перетинають держкордон і прибули з держави або є громадянами (підданими) держав із широким розповсюдженням COVID-19.

Норма про самоізоляцію не поширюється на наступні категорії:

• осіб, які не досягли 12 років;

• осіб, які прибувають до України з метою навчання в закладах вищої освіти;

• осіб, які є громадянами (підданими) держав із широким розповсюдженням COVID-19 і не перебували на території цих держав протягом останніх 14 днів або прямують територією України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

• працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей;

• водіїв і членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;

• інструкторів збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасників програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів ЗСУ;

• діячів культури на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

• осіб, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

• осіб, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, проведеного не більше ніж за 48 годин до перетину кордону.