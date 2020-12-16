Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні відновив аналогове телевізійне мовлення на тимчасово окупованих територіях та територіях, що межують з Російською Федерацією.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Потреба в ухваленні акта обумовлена тим, що процес переходу телерадіоорганізацій на цифровий формат не завершено через недостатнє фінансове забезпечення, застарілість матеріально-технічної бази, суттєві витрати на створення якісного інформаційного продукту, необхідного для заповнення етерного часу на каналах місцевого мовлення.

Тож відключення аналогового сигналу призведе до посилення іноземного впливу на інформаційний простір України.

Зокрема, аналогове мовлення на тимчасово окупованих територіях та територіях, що межують з РФ, працюватиме до відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.