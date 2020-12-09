Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні ухвалив рішення щодо надання державних гарантій соціального захисту на студентів-медиків та інтернів у разі залучення їх до боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Василь Мокан.

Зокрема, Уряд схвалив проєкт постанови “Про внесення змін до Порядку здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів”.

Документом пропонується поширити в повному обсязі дію норм порядку здійснення страхових виплат на студентів-медиків старших курсів (5-6 курс) та інтернів у разі їх залучення державними чи комунальними закладами охорони здоров’я для боротьби з коронавірусом.