Про це на позачерговому засіданні Уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.

Він зазначив, що сьогодні в Україні встановлено черговий антирекорд щодо захворюваності на коронавірус.

“Дуже велика кількість людей перестали дотримуватись карантинних правил і вирішили, що коронавірус зник і шансу захворіти більше немає. Майже тисяча хворих – це надзвичайно тривожний сигнал для всіх нас. У нас вже є дві області, де наповнення лікарень хворими більше 50 %”, – сказав Шмигаль.

Він наголосив, що така ситуація “має стати ще раз сигналом того, що коронавірус – це не фейк, це не вигадані речі, це загроза, що ходить поруч з кожним з нас, і єдина можливість убезпечитися від хвороби – це дотримуватися протиепідемічних правил розроблених МОЗ”. При цьому, прем’єр додав, що місцева влада, яка маєна посилювати карантинні обмеження, в деяких випадках просто вирішила закривати очі на загрози.

“Ми будемо посилювати контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Звертаюсь до пана Віктора Ляшка. В регіони для контролю має виїжджати керівництво МОЗ на чолі з головним санітарним лікарем. Так само буде посилено контроль з боку Національної поліції та Держпродспоживслужби. Сьогодні всі відповідні наради були проведені, і ми будемо діяти жорсткіше, щоб українці були в безпеці”, – зазначив очільник Уряду.