Кабінет Міністрів посилив правила в'їзду в Україну. Тепер для іноземців обов'язковою буде наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, вчора, 22 березня, на позачерговому засіданні Кабміну було ухвалено постанову, ініційовану МОЗ. Вказаний документ уже набрав чинності.

“Були внесені зміни щодо перетину кордону. Незалежно від того, з якої країни прибуває громадянин, чи краща там епідситуація, вони всі повинні будуть надати довідку про проведення тестування методом ПЛР не пізніше ніж за 48 годин. З негативним результатом цього тестування”, – повідомив Степанов.

Міністр додав, що такі обмеження діють у всіх країнах Європи, і Україна не є винятком.

(На відео – з 12:00)

Йдеться про постанову № 230 від 22 березня.

Так, Кабмін запровадив для іноземців при в’їзді в Україну обов’язкову наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не більш як за 72 години до перетину державного кордону.

Ця ж норма стосується й осіб без громадянства.

У разі відсутності ПЛР-тесту уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє іноземцям та особам без громадянства у перетині держкордону України.

Крім того, для іноземців залишається обов’язковою вимога щодо наявності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що покриває витрати, пов’язані з можливим лікуванням COVID-19, обсервацією.