Кабінет міністрів України повернув обовʼязкове проведення публічних закупівель у системі Prozorro, яке скасували у лютому через воєнний стан. Відтепер проводити у такий спосіб закупівлі мають всі державні та місцеві органи влади.

Про це повідомила пресслужба Prozorro.

Постанова уряду №169 від 24 червня передбачає, що для закупівель від 50 тисяч гривень замовники мають проводити спрощені закупівлі. У такому випадку дозволяється провести аукціон за шість-вісім днів та укласти контракт із постачальником.

Проводити закупівлю пального, офісного устаткування та харчових продуктів можна буде в електронному каталозі Prozorro Market. Загалом це стосується стандартизованих товарів.

Зміни постанови передбачають низку підстав для проведення прямих закупівель у критично важливих ситуаціях. За словами гендиректора Василя Задворного, наприклад, коли замовники перебувають у зоні бойових дій. У такому випадку вони не можуть скористатися системою чи мають нагальні потреби у закупівлі “тут і зараз”. Для таких ситуацій передбачені прямі контракти.

Зазначимо, що укладати прямі контракти можна було від 28 лютого через воєнний стан. На початку російського вторгнення державні замовники мали можливість забезпечувати власні потреби тоді, коли бізнес перебував у шоковому стані.