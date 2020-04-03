Кабінет Міністрів України в оновленому макроекономічному прогнозі підвищив прогноз інфляції в 2020 році із затверджених раніше 5,5 % до 11,6 %.

Про це свідчить постанова Уряду № 253, опублікована на “Урядовому порталі”.

Цим документом вносяться зміни до раніше ухваленої постанови № 555 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки”.

Згідно з оновленим прогнозом, рівень інфляції (індекс споживчих цін у співвідношенні грудень до грудня попереднього року) складе 11,6 %.

Безробіття очікується на рівні 9,4 %. Середньомісячна заробітна плата працівників (брутто) прогнозується на рівні 10,7 тис. грн, а номінальна зарплата з урахуванням інфляції знизиться більш ніж на 4 % в порівнянні з торішнім показником.

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Варто відзначити, що раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв про зростання інфляції на 2,9 % (до 8,7 %). А в Міністерстві розвитку економіки прогнозували, що зростання цін на споживчому ринку “тільки тимчасово прискориться до 8,7 % (у порівнянні з 5,5 % в попередньому прогнозі), і вже наступного року повернеться до цільових 5 %”.

При цьому середньорічний курс гривні прогнозується на рівні 29,5 грн за долар (в порівнянні з 27 грн за долар США, прогнозованими в жовтні 2019 року).

Станом на жовтень 2019 року показники інфляції за базовим прогнозом Мінекономіки (сценарій 1) на наступні 3 роки становили: 5,5 % – 2020 рік, 5,3 % – 2021, 5,1 % – 2022.

А за оптимістичним прогнозом (сценарій 2): 5,8 % – 2020 рік, 5,0 % – 2021 і 2022. Про це, зокрема, писав уже колишній міністр економіки Тимофій Милованов.