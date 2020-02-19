Кабінет Міністрів збільшив розміри штрафів за зловживання монополій на ринку електроенергії.

Про це голова Уряду Олексій Гончарук написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, оператори систем розподілу часто зловживають своїм становищем.

“Подекуди вони виставляють завищену плату за підключення до електромереж. Крім того, часом вимагають від бізнесу хабарі, погрожуючи затягнути розгляд документів до нескінченності”, – зазначив Олексій Гончарук.

“Уряд посилює відповідальність операторів систем розподілу за такі дії, зокрема через підвищення розмірів штрафних санкцій. Також ми посилюємо контроль за використанням зібраних від споживачів коштів. Вони йтимуть на розвиток електромереж, а не на особисті потреби власників обленерго”, – задзначається в повідомленні Прем’єра.