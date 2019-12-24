Про це поінформували в прес-службі КМУ.
Згідно з ухваленим рішенням, у 2020 році Уряд підвищить:
• розмір допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів (це додатково понад 1000 грн/місяць на одну дитину);
• розмір допомоги на дітей з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів (додатково понад 3000 грн/місяць на одну дитину).
“Також на 30 % на кожну дитину зросте грошове забезпечення для батьків-вихователів та прийомних батьків. З 2020 року таке забезпечення становитиме 1 прожитковий мінімум для дітей відповідного віку”, – зазначив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи рішення Кабміну.
- Раніше Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, необхідний для підвищення в майбутньому прожиткового мінімуму до 4200 гривень на місяць.
- Міністерство соціальної політики оприлюднило для обговорення законопроєкт, який передбачає виплату соціальної допомоги при народженні дитини не всім сім’ям, а лише громадянам з низьким рівнем доходу.