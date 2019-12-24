Кабінет Міністрів України вирішив підвищити соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

Про це поінформували в прес-службі КМУ.

Згідно з ухваленим рішенням, у 2020 році Уряд підвищить:

• розмір допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів (це додатково понад 1000 грн/місяць на одну дитину);

• розмір допомоги на дітей з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів (додатково понад 3000 грн/місяць на одну дитину).

“Також на 30 % на кожну дитину зросте грошове забезпечення для батьків-вихователів та прийомних батьків. З 2020 року таке забезпечення становитиме 1 прожитковий мінімум для дітей відповідного віку”, – зазначив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи рішення Кабміну.