Про це в своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Рік у рік, навесні в усіх регіонах все частіше спостерігаються випадки спалювання сухої рослинності. Це не лише створює загрозу пожеж, а й забруднює повітря. Тому відповідальність має бути посилена”, — зауважив прем’єр-міністр.
У зв’язку з цим Кабмін ініціював значне підвищення штрафів за підпал сухої рослинності.
“Ми пропонуємо підвищити штрафи з 85 гривень до 6 тисяч гривень”, — повідомив Шмигаль.
- Раніше на сайті Президента України Володимира Зеленського з’явилася петиція з вимогою збільшити штраф за підпал трави до мінімум 50 тисяч гривень.