Про це в своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Рік у рік, навесні в усіх регіонах все частіше спостерігаються випадки спалювання сухої рослинності. Це не лише створює загрозу пожеж, а й забруднює повітря. Тому відповідальність має бути посилена”, — зауважив прем’єр-міністр.

У зв’язку з цим Кабмін ініціював значне підвищення штрафів за підпал сухої рослинності.

“Ми пропонуємо підвищити штрафи з 85 гривень до 6 тисяч гривень”, — повідомив Шмигаль.