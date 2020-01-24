Таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Уряду, про що повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“Уряд ініціює здійснення компенсацій людям у разі затримок із виплатами. Законопроєкт буде подано до Парламенту”, – написав Гончарук.

За його словами, для усунення корупційних ризиків у законопроєкті встановлено вичерпний перелік доходів громадян, за порушення термінів виплати яких проводиться компенсація. Мова йде про:

• пенсії або щомісячне довічне грошове утримання;

• соціальні виплати;

• стипендії;

• заробітну плату (грошове забезпечення);

• суму індексації грошових доходів громадян.