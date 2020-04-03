Про це свідчить опублікована сьогодні постанова Уряду № 255 від 2 квітня.
Згідно з цим документом, особами, які потребують самоізоляції, є:
• контактні особи хворих на коронавірус COVID-19 (крім медиків);
• особи, щодо яких є підозра на інфікування, або ті, що заразилися COVID-19, але не потребують ушпиталення;
• особи, які досягли 60-річного віку (крім залучених до критичної інфраструктури).
Визначати термін самоізоляції для хворих COVID-19 має лікуючий лікар.
У такому разі людина має вказати місце самоізоляції, свій контактний телефон і, за бажанням, короткі відомості про стан здоров’я і хронічні захворювання. Ці відомості будуть вноситися до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. У системі також повинні вказати, чи проживає людина одна, або є кому подбати про неї в період самоізоляції.
За неправдиві відомості та недотримання режиму самоізоляції загрожуватиме штраф. А в разі порушення режиму самоізоляції, що призвело до тяжких наслідків, в тому числі смерті третіх осіб, — кримінальна відповідальність.
У постанові зазначено, що хворим на COVID-19, котрі знаходяться на самоізоляції, заборонено відвідувати аптеки, продуктові магазини, вигулювати домашніх тварин.
Контролюватимуть дотримання самоізоляції співробітники Національної поліції, Національної гвардії, епідеміологи.
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