Кабінет Міністрів України на час карантину в країні постановив пенсіонерам (громадянам, які досягли 60-річного віку) перебувати на самоізоляції.

Про це свідчить опублікована сьогодні постанова Уряду № 255 від 2 квітня.

Згідно з цим документом, особами, які потребують самоізоляції, є:

• контактні особи хворих на коронавірус COVID-19 (крім медиків);

• особи, щодо яких є підозра на інфікування, або ті, що заразилися COVID-19, але не потребують ушпиталення;

• особи, які досягли 60-річного віку (крім залучених до критичної інфраструктури).

Визначати термін самоізоляції для хворих COVID-19 має лікуючий лікар.

У такому разі людина має вказати місце самоізоляції, свій контактний телефон і, за бажанням, короткі відомості про стан здоров’я і хронічні захворювання. Ці відомості будуть вноситися до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. У системі також повинні вказати, чи проживає людина одна, або є кому подбати про неї в період самоізоляції.

За неправдиві відомості та недотримання режиму самоізоляції загрожуватиме штраф. А в разі порушення режиму самоізоляції, що призвело до тяжких наслідків, в тому числі смерті третіх осіб, — кримінальна відповідальність.

У постанові зазначено, що хворим на COVID-19, котрі знаходяться на самоізоляції, заборонено відвідувати аптеки, продуктові магазини, вигулювати домашніх тварин.

Контролюватимуть дотримання самоізоляції співробітники Національної поліції, Національної гвардії, епідеміологи.

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