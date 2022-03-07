Про це повідомив Денис Шмигаль під час брифінгу.

Рішення для реалізації пакету підтримки вже ухвалені, або будуть ухвалені держорганами найближчим часом.

Перше – звільнення від сплати ЄСВ ФОПів першої та другої групи під час воєнного стану та протягом року після його скасування.

Друге – звільнення підприємств та ФОПів третьої групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, призваних до лав ЗСУ чи в інші збройні формування.

Третє – відкладено сплату податків для всіх підприємств, які не спроможні їх сплатити.

Четверте – відстрочення використання РРО для ФОПів.

П’яте – Уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду з усіх питань, крім регулювання цін та контролю за ціноутворенням. Також встановлено мораторій на проведення перевірок усіх видів бізнесу.

Також Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі харчові продукти, ліки та пальне.

Опріч цього, вкрай важливим фронтом роботи Уряду та місцевої влади в умовах війни є забезпечення нормальної роботи об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, тих, які постачають людям електроенергію, тепло та воду.