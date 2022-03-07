Про це повідомив Денис Шмигаль під час брифінгу.
Рішення для реалізації пакету підтримки вже ухвалені, або будуть ухвалені держорганами найближчим часом.
Перше – звільнення від сплати ЄСВ ФОПів першої та другої групи під час воєнного стану та протягом року після його скасування.
Друге – звільнення підприємств та ФОПів третьої групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, призваних до лав ЗСУ чи в інші збройні формування.
Третє – відкладено сплату податків для всіх підприємств, які не спроможні їх сплатити.
Четверте – відстрочення використання РРО для ФОПів.
П’яте – Уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду з усіх питань, крім регулювання цін та контролю за ціноутворенням. Також встановлено мораторій на проведення перевірок усіх видів бізнесу.
Також Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі харчові продукти, ліки та пальне.
Опріч цього, вкрай важливим фронтом роботи Уряду та місцевої влади в умовах війни є забезпечення нормальної роботи об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, тих, які постачають людям електроенергію, тепло та воду.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з початком наступного тижня українцям, які втратити можливість працювати через війну, почнуть виплачувати по 6,5 тисяч гривень.
- Укрпошта, Пенсійний Фонд України та Міністерство соціальної політики роблять усе, щоб навіть у складних умовах воєнного стану ви своєчасно отримали свої виплати за березень поточного року. Будь ласка, ознайомтесь з правилами виплат.
- Також відомо, що гроші з “єПідтримки” можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який є на банківській картці.
- Перемовини російської та української делегацій в Білорусі завершилися. Суттєвих покращень немає, натомість відзначають певні зрушення у питаннях гуманітарних коридорів.