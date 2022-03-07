Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на виконання доручення президента Володимира Зеленського представив пакет рішень, що мають підтримати український бізнес під час війни.

Про це повідомив Денис Шмигаль під час брифінгу.

Рішення для реалізації пакету підтримки вже ухвалені, або будуть ухвалені держорганами найближчим часом.

Перше – звільнення від сплати ЄСВ ФОПів першої та другої групи під час воєнного стану та протягом року після його скасування.

Друге – звільнення підприємств та ФОПів третьої групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, призваних до лав ЗСУ чи в інші збройні формування.

Третє – відкладено сплату податків для всіх підприємств, які не спроможні їх сплатити.

Четверте – відстрочення використання РРО для ФОПів.

П’яте – Уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду з усіх питань, крім регулювання цін та контролю за ціноутворенням. Також встановлено мораторій на проведення перевірок усіх видів бізнесу.

Також Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Нацполіцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі харчові продукти, ліки та пальне.

Опріч цього, вкрай важливим фронтом роботи Уряду та місцевої влади в умовах війни є забезпечення нормальної роботи об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, тих, які постачають людям електроенергію, тепло та воду.