Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Так, 17 грудня за результатами наради було прийнято рішення тимчасово припинити проведення платежів і реєстрацію бюджетних зобов’язань по видатках загального фонду державного бюджету. Це необхідно для того, щоб залишитися в межах граничного обсягу дефіциту бюджету.

“Інформація про те, що у нас є певні недонадходження до державного бюджету, це правда. Дійсно, певні програми до кінця року не будуть профінансовані”, – сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук, вказавши що причинами недовиконання бюджету є зміцнення гривні, зниження споживання газу , а також “неідеально спроєктований” бюджет на 2019 рік.

Гончарук доручив Держказначейству припинити фінансування будь-яких програм, крім захищених статей держбюджету (зарплати, пенсії, соцвиплати).

У коментарях до публікації міністр фінансів Оксана Маркарова написала, що це “не секвестр, [а] питання видатків останніх 8 днів і, як завжди, валу передоплат”.

ОНОВЛЕНО о 12:00

За словами Маркарової, до таких методів, як тимчасове припинення проведення платежів Мінфін і відповідальні розпорядники вдаються щороку для забезпечення дотримання всіх бюджетних показників – маяків дефіциту і інших параметрів. При цьому забезпечуються всі витрати, які відповідають критеріям ефективності і паспортам бюджетних програм.

“До кінця року залишилося 8 днів. Теоретично, на сьогодні більшість важливих витрат повинно було вже давно бути подано до ДКСУ (Державну казначейську службу України) і на них відкриті асигнування, що насправді більшість відповідальних розпорядників та зробило. Але, як відомо щорічно саме друга половина грудня – це час спроб безлічі “перемикачів швидкостей” з програми на програму, запитів термінових авансів, подачі хоч якихось документів в казну і інше “освоєння коштів і проведення каси”, на які чомусь не вистачило 11,5 місяців року”, – прокоментувала Маркарова.

Вона підкреслила, що в цьому році за 11 місяців є недовиконання по ряду доходів в результаті об’єктивних причин (несплата державними компаніями 10 млрд грн дивідендів і ЧЧП (частини чистого прибутку), прийняття попередньої Радою після бюджету пільг на обладнання для альтернативної енергетики, що коштувало бюджету 9,6 млрд грн, зміна макро в результаті падіння ціни на газ і сильний курс).

Оксана Маркарова запевнила, що:

всі захищені видатки фінансуються в звичайному режимі;

всі незахищені витрати 11 місяців теж були повністю відкрито для фінансування;

всі важливі перекидання – фінансування Охматдиту, додаткові зарплати шахтарів, всі витрати на безпеку і оборону – будуть профінансовані.

Вона розповіла, що в минулому році не було профінансовано 21,7 млрд грн витрат.

Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що зміцнення курсу гривні не означає автоматичного зниження рівня цін у країні. Однак ціни все ж “повинні знижуватися швидше”. За словами Гончарука, від зміцнення гривні постраждають експортери.