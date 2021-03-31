Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні припинив дію угоди з урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму.

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Василь Мокан.

“Сьогодні Кабмін ухвалив проєкт постанови “Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму”, якою пропонується припинити дію зазначеної Угоди у зв’язку із статтею 18 Закону України “Про міжнародні договори України”, що передбачає таку можливість у разі, якщо виконання договору може зашкодити національним інтересам України, передбачених міжнародним правом”, – йдеться в повідомленні.

Міністерству закордонних справ України доручили у встановленому порядку повідомити уряд Російської Федерації про припинення дії зазначеної угоди.

Угода між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму була підписана 16 липня 1999 року в Києві.