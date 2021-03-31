Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Василь Мокан.
“Сьогодні Кабмін ухвалив проєкт постанови “Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму”, якою пропонується припинити дію зазначеної Угоди у зв’язку із статтею 18 Закону України “Про міжнародні договори України”, що передбачає таку можливість у разі, якщо виконання договору може зашкодити національним інтересам України, передбачених міжнародним правом”, – йдеться в повідомленні.
Міністерству закордонних справ України доручили у встановленому порядку повідомити уряд Російської Федерації про припинення дії зазначеної угоди.
Угода між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму була підписана 16 липня 1999 року в Києві.
- У травні 2018 року п’ятий президент Петро Порошенко повідомив, що Україна перегляне всі укладені в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД) міжнародні угоди і вийде з тих, які не відповідають національним інтересам країни. Згодом Порошенко підписав закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією.
- Нинішній голова МЗС Дмитро Кулеба раніше повідомив, що вважає СНД (Співдружність Незалежних Держав) “клубом невдах”, який “ні на що не здатен”.
- У липні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.
- 23 лютого Зеленський підписав Указ № 70/2021 “Про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав”.