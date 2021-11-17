Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Кандидатуру Гусак на посаду очільниці НСЗУ Уряд погодив минулого тижня за поданням міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

До цього НСЗУ 2 роки працювала без очільника. З серпня 2020 року по 14 липня 2021 року обов’язки голови служби виконував Андрій Віленський.

Що відомо про Наталію Гусак?

Наталія Гусак до офіційного призначення працює заступником голови Чернівецької облдержадміністрації.

До призначення вона була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми ULEAD з Європою, а також експерткою з управління медичними закладами в умовах реформування.

Вона також є засновником громадських організацій “Пацієнти Буковини” та “Твоя Буковина”.

Її чоловік у 2020 році працював в Черкаській ОДА.

Згідно з декларацією Гусак, вона має житловий будинок площею 220 кв.м. та земельну ділянку площею 10 соток у Чернівцях. Її чоловік володіє двома автомобілями – Nissan Leaf 2015 року та Volkswagen Golf 1985 року.

Наталія спільно з чоловіком мають доволі багато грошових активів – 1,1 млн грн, 62 100 доларів США та 22 300 євро готівкою, а також 10 801 грн на банківських рахунках.

За минулий рік Наталія Гусак заробила 377 тисяч грн заробітної платні, 20,4 тисячі грн соціальної допомоги за виховання дітей у багатодітних сім’ях та понад 2 тисячі грн інших доходів.

Її чоловік заробив 857 тисяч грн доходу від підприємницької діяльності, 201 тисячу грн зарплатні в Черкаській ОДА, 270 тисяч грн доходу від відчуження рухомого майна, 30,7 тисячі грн страхових виплат та майже 2,4 тисячі грн інших доходів.