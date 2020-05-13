Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-акаунті.

Зокрема, головою Держекоінспекції став начальник управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації Андрій Мальований.

Раніше він працював в Миколаївській області —з червня 2012 року по лютий 2013 року був заступником начальника, першим заступником начальника, начальником Головного управління Держкомзему у Миколаївській області. З лютого по листопад 2014 року також ще обіймав посаду начальника Головного управління Держземагентства в Миколаївській області.

Нагадаємо, що з листопада 2019 року обов’язки голови Державної екологічної інспекції України на тимчасовій основі виконував колишній депутат Верховної Ради Єгор Фірсов.