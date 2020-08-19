Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Державної митної служби Андрія Павловського, який раніше був заступником голови відомства.

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Василь Мокан.

“Кабмін прийняв проєкт розпорядження про тимчасове покладення обов’язків голови Державної митної служби України на Павловського Андрія Віталійовича (заступник голови Держмитслужби) “, – йдеться в повідомленні.

До роботи у Держмитслужбі Андрій Павловський обіймав посаду директора департаменту в Міністерстві фінансів України.

В його декларації вказано, що він володіє будинком на 256 м² у Києво – Святошинському районі Київської області. Також Павловський має автомобіль Toyota Camry 2017 року випуску, вартістю 832 464 грн. Крім того, він володіє готівковими коштами у розмірі 802 000 грн.

Як відомо, в грудні 2019 року офіційно почала працювати нова Державна митна служба України. В рамках реформи кількість регіональних митниць було скорочено з 26 до 16.