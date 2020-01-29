Про це повідомив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський у своєму Telegram-каналі.

“Уряд призначив головою Держкіно Марину Кудерчук”, – йдеться в повідомленні.

Кудерчук в останній час працювала заступницею голови Запорізької обласної державної адміністрації. З 8 лютого 2019 року вона була директором кіноконцертного залу імені Довженка. До цього, з червня 2017 року, вона працювала керівником в ранзі виконуючого обов’язки.

З березня 2016 року Кудерчук працювала заступником директора ККЗ імені Довженка. Вона – фахівець в області економіки і права, магістр державного управління. Як держслужбовець вона працювала завідуючою сектором у Державній екологічній інспекції в Запорізькій області.

Електронна декларація Кудерчук досить скромна. На посаді директора кіноконцертного залу імені Довженка за 2018 рік вона отримала 106 тисяч 689 гривень. Нова голова Держкіно також задекларувала житловий будинок в смт Михайлівка (Запорізької області) площею 89,13 м2, яким вона володіє на правах спільної власності з Кудерчуком Миколою Тимофійовичем. Автомобіля, банківських рахунків і готівки, судячи з декларації, у неї немає.

Слід зазначити, що раніше конкурсна комісія щодо відбору голови Держкіно втрапила в скандал. В листопаді члени комісії відхилили єдину кандидатуру на посаду керівника агентства – генерального продюсера Одеського Міжнародного Кінофестивалю Юлії Сінькевич. Тоді комісія заявила, що вона нібито не набрала достатньої кількості балів по одній з компетенцій.

Після цього представники української кіноіндустрії написали відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, прем’єр-міністру Олексію Гончаруку та міністру культури, молоді та спорту Володимиру Бородянському на підтримку Сінькевич.

Зокрема, українські режисери, продюсери, актори, дистриб’ютори та інші представники кіноіндустрії не погодилися з результатами конкурсу на посаду голови Держкіно, за якими Сінькевич не набрала достатню кількість балів, щоб очолити відомство.

Вони наголошували, що саме Юлія має стати головою Держкіно, та вимагали від Національного агентства України з питань державної служби переглянути результати співбесіди.

Згодом Сінькевич в коментарі кореспонденту #Букв повідомила, що подаватиме запит до комісії з вимогою пояснення такого рішення. Проте в грудні вона вирішила, що не братиме участі в повторному конкурсі.