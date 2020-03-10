Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив сьогодні, 10 березня.

“Для нашої команди важливо, щоб зміни та реформи, які нам вдалося запустити за 6 місяців роботи (а це ринок землі, запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій та багато іншого), не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України. Зі свого боку, ми докладемо максимум зусиль для того, щоб процес зміни Уряду ніяким чином не позначився на злагодженості та якості роботи Міністерства та пройшов непомітно для наших громадян, а всі напрацювання були передані наступникам”, – зазначив Кухта.

Тимчасовий очільник Мінекономіки обіймав пост першого заступника очільника відомства з 9 вересня 2019 року.

У 2019 році він балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії “Голос” (№ 25 у списку). Реєстрацію кандидата було скасовано у листопаді того ж року за власним бажанням.

З 2016 року Кухта був заступником голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ та експертом групи “Податкова реформа” Реанімаційного пакета реформ. У 2015-2019 роках був радником міністра фінансів, у 2016-2019 роках — радником прем’єр-міністра України.