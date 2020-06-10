Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні призначив Ірину Ставчук виконуючою обовʼязки міністра охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України.

Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончарченко у своєму Telegram-каналі.

“Ставчук Ірину призначили першим заступником міністра охорони і оточуючих ресурсів України. І поклали на неї обов’язки в.о. міністра охорони і оточуючих ресурсів”, – йдеться в повідомленні.

Раніше Ставчук обіймала посаду заступника міністра енергетики та захисту довкілля України.

Вона закінчила з відзнакою теплоенергетичний факультет Київського політехнічного Інституту за спеціальністю “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”. Здобула другу вищу освіту в Міжнародному інституті промислової та екологічної економіки (Лунд, Швеція) за спеціальністю “Екологічний менеджмент та політика”.

З 2006 по 2017 рр. працювала в Національному екологічному центрі України та координувала роботу у сфері розробки та запровадження кліматоохоронної політики в Україні, брала участь в міжнародних переговорах ООН зі зміни клімату.

З 2008 по 2019 рік була координаторкою Climate Action Network в регіоні Східної Європи, Кавказу і Центральної Азії. Є засновницею, а з 2011 по 2013 рр. головою громадської організації “Асоціація Велосипедистів Києва”.