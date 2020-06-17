Кабмін продовжить дію адаптивного карантину до 31 липня

Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні продовжить дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Враховуючи зростання кількості коронахворих, ми продовжим дію адаптивного карантину до 31 липня цього року. Також сьогодні ми на засіданні Уряду розглянемо запропоновані Міністерством охорони здоров’я оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає можливість посилення карантину в окремих регіонах, якщо цього вимагатиме ситуація, тоді буде використовуватися ось ця методика по посиленню карантинних заходів”, – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на початку засідання.

Нагадаємо, що у Києві посилюють контроль за дотриманням карантину та правил безпеки. Так, у всіх районах столиці працюють спеціальні мобільні групи контролю.