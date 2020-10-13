Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину через епідемію COVID-19 до кінця року, посиливши обмеження.

Відповідне рішення уряд прийняв на позачерговому засіданні 13 жовтня.

Уряд погодив ряд змін до постанови від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

Відтак дію адаптивного карантину було продовжено до 31 грудня поточного року.

При цьому було змінено критерії визначення епідеміологічної ситуації в регіонах, залежно від якої регіони відносять до “зеленої”, “жовтої”, “помаранчевої” чи “червоної” карантинної зони.

Тепер під час визначенні рівня завантаженості ліжок в лікарнях не будуть враховуватися ліжка в дитячих та педіатричних відділеннях.

Кількість тестування методом ПЛР та імуноферментного аналізу має складати понад 48 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів (до сьогодні мало бути не менше 24).

Також діятиме новий критерій встановлення червоного рівня небезпеки у регіоні. До сьогодні регіон потрапляв до “червоної” зони, якщо кількість хворих за два тижні перевищувала середній показник по країни у 5 разів. Відтепер червоний рівень небезпеки встановлюватимуть, якщо захворюваність у регіоні за 14 днів — понад 320 випадків на 100 тисяч населення.

ПОСИЛЕННЯ КАРАНТИНУ

Згідно з прийнятими урядом змінами, у всій країни введено обмеження роботи закладів харчування. Вони мають бути зачинені з 22 до 7 години. Виключення — служби доставки та замовлення на винос.

Крім цього, введено нові обмеження щодо проведення масових культурних, спортивних, релігійних, рекламних та інших заходів. У “зеленій зоні” в них мають брати участь до 50 осіб. У “жовтій” — до 30 осіб, у “помаранчевій”— 20 осіб.

В усіх зонах крім “червоної” проведення спортивних змагань можливе тільки без глядачів. Виключення — міжнародні змагання, якщо присутність глядачів погоджена з МОЗ.

ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Кабінет Міністрів рекомендує закладам середньої освіти встановити канікули з 15 до 30 жовтня. Раніше це рішення погодила Державна комісія ТЕБ та НС.

Закладам профтехосвіти, передвищої та вищої освіти рекомендуємо перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада.