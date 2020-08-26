Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“П’ять днів тому ми перетнули позначку 100 тисяч випадків захворювання на коронавірус в Україні, у нас фактично по 1,5-2 тисячі хворих щодня. Зараз ми розгортаєм і активно готуємо лікарні другої черги для прийняття хворих на коронавірус. Ми закуповуємо додаткові апарати ШВЛ, ми також готуємо, і відповідні доручення мають всі місцеві адміністрації, стаціонарні джерела забезпечення кисню біля практично кожного ліжка, яке передбачено для прийому коронахворих […] Адаптивний карантин дозволяє нам тримати баланс між карантинними обмеженнями і нормальним життям країни, при цьому збільшення захворюваності в останні тижні змушує нас діяти більш рішуче”, – сказав на початку засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов додав, що відповідним документом також пропонується посилити деякі обмеження, зокрема:

Зокрема, у регіонах, де встановлено зелений рівень епідеміологічної небезпеки, заборонили:

проведення дискотек,

роботу розважальних закладів (нічних клубів),

діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля,

проведення концертів, окрім тих, які проводяться закладами культури і у яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності.

Також надається право органам місцевого самоврядування на доступ до данних додатку “Дій вдома”, щоб виявляти контактних хворих.

Уряд підтримав дану постанову.