Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“П’ять днів тому ми перетнули позначку 100 тисяч випадків захворювання на коронавірус в Україні, у нас фактично по 1,5-2 тисячі хворих щодня. Зараз ми розгортаєм і активно готуємо лікарні другої черги для прийняття хворих на коронавірус. Ми закуповуємо додаткові апарати ШВЛ, ми також готуємо, і відповідні доручення мають всі місцеві адміністрації, стаціонарні джерела забезпечення кисню біля практично кожного ліжка, яке передбачено для прийому коронахворих […] Адаптивний карантин дозволяє нам тримати баланс між карантинними обмеженнями і нормальним життям країни, при цьому збільшення захворюваності в останні тижні змушує нас діяти більш рішуче”, – сказав на початку засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов додав, що відповідним документом також пропонується посилити деякі обмеження, зокрема:
Зокрема, у регіонах, де встановлено зелений рівень епідеміологічної небезпеки, заборонили:
- проведення дискотек,
- роботу розважальних закладів (нічних клубів),
- діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля,
- проведення концертів, окрім тих, які проводяться закладами культури і у яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності.
Також надається право органам місцевого самоврядування на доступ до данних додатку “Дій вдома”, щоб виявляти контактних хворих.
Уряд підтримав дану постанову.
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