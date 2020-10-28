Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“У зв’язку з істотним погіршенням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Україні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та продовженням дії карантину пропонується продовжити для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року”, – йдеться в документі.
- 25 березня Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо введення надзвичайної ситуації по всій території країни.