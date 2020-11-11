Відповідний законопроєкт був схвалений сьогодні на засіданні Уряду, повідомляє пресслужба МВС України.

Пропонується внести зміни до закону України “Про Національну поліцію”: в ст. 45 додати пункт, який дозволить ширше використання поліціянтами електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії.

У чинній редакції закону електрошокери дозволено використовувати для:

• відбиття нападу на поліціянта, іншу особу і/або об’єкт, що знаходиться під охороною;

• для відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров’ю особи або поліціянта.

Законопроєктом пропонується дозволити застосовувати електрошокери для затримання особи:

• яка вчинила адміністративне чи кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліції;

• яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти;

• яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;

• озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, зокрема поліціянта.

Як зазначив голова МВС Арсен Аваков, підрозділи поліції застосовують електрошокери “в більшості країн світу” як “альтернативу застосування вогнепальної зброї” і “як засіб стримування агресії”.

В Україну вже надійшла “перша партія сучасних електрошокерів”. Національна поліція Україна почала освоєння першої партії з 200 одиниць сучасних спеціальних засобів Taser X2.

“Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка знерухомлює активного правопорушника, але на відміну від бойових чи травматичних пістолетів, не завдає жертві тяжких, небезпечних для життя та здоров’я вогнепальних поранень. Використовується у багатьох провідних країнах світу”, – уточнили в МВС.

Законопроєкт тепер буде спрямований на розгляд Верховної Ради.